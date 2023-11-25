Увеличилось число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области возросло до девяти

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Число пострадавших в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Калужской области возросло до девяти, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. В аварии погиб водитель легкового автомобиля Renault, который допустил столкновение с маршруткой.

Пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе, — сообщили в полиции.

Авария произошла утром 25 ноября на трассе Малоярославец — Боровск. По предварительным данным, водитель Renault Logan столкнулся с автобусом, следовавшим из Калуги в Боровский район. В региональной прокуратуре сообщили, что экскурсионный автобус перевозил детей, в момент ДТП он съехал в кювет.

Ранее в Саратовской области столкнулись фура Isuzu, бензовоз и Volkswagen Polo, в результате аварии два человека погибли, также пострадала женщина из легковушки. Авария произошла утром 25 ноября недалеко от поселка Пушкино в Советском районе.

24 ноября в Белоруссии семь человек пострадали при столкновении туристического автобуса с грузовиком. ДТП произошло около деревни Вархи Витебской области. По данным МВД, в автобусе находилось 40 человек, травмы получили шесть пассажиров, водитель сломал ноги.