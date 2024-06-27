Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе возросло Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Кузбассе увеличилось до 17 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Кемеровской области увеличилось до 17, один человек находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. По его словам, которые приводит ТАСС, среди пострадавших — трое несовершеннолетних.

Всего пострадало 17 человек, в том числе трое детей, — заявил Беглов.

Ранее в единой окружной дежурно-диспетчерской службе сообщили, что в аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей. Четыре человека были доставлены в больницу в Кемерово на скорой.

По информации главного регионального управления МВД, авария произошла на 235 километре автодороги Р-255 «Сибирь» около 08:40 (04:40 мск) 27 июня. Предварительно установлено, что 54-летний водитель автобуса выбрал небезопасную дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика.

До этого три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей в Пензенской области. Установлено, что на трассе «Урал» столкнулись Daf, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros, Renault и Chevrolet Lacetti.

До этого столкновение грузовика с легковым автомобилем произошло на автомобильной дороге Милет — Полтево в Балашихе. В результате аварии погиб 10-летний мальчик, он скончался до приезда медиков. Также пострадал семилетний ребенок, его госпитализировали.