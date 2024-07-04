Увеличилось число пострадавших при ударе по подстанции в Энергодаре Число пострадавших при ударе по Энергодару выросло до девяти человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции «Радуга» в Энергодаре выросло до девяти человек, сообщил ТАСС директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук. Во время атаки они занимались оптимизацией схемы электроснабжения города к предстоящему осенне-зимнему сезону.

Всем работниками оказана медицинская помощь. Восемь из них на амбулаторном лечении, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести, — заявил руководитель ЗАЭС.

Ранее в пресс-службе Запорожской атомной электростанции сообщали о нападении украинских военных на подстанцию «Радуга». В результате атаки была нарушена работа инфраструктурных объектов ЗАЭС. При этом стало известно, что меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.

Международное агентство по атомной энергии проинформировано об ударах беспилотниками по подстанции в Энергодаре. Гендиректор агентства Рафаэль Гросси предупредил, что повторяющиеся атаки дронов представляют угрозу ядерной безопасности и должны быть прекращены.

В результате атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» большая часть Энергодара осталась без света и воды, заявлял глава города Эдуард Сеновоз. По его словам, создана значительная угроза жизнеобеспечению города. Он также призвал жителей ограничить использование бытовых электроприборов.