Число пострадавших при обстреле Белгородской области увеличилось Гладков: число раненых при обстреле Белгородской области увеличилось до двух

Фото: МО Украины

Еще один человек получил ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области, информировал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, местный житель пострадал в селе Заречье-1.

Мужчина получил ранение в селе Заречье-1, у него осколочное ранение правого бедра и контузия головного мозга. Бригадой скорой пострадавший доставлен в областную клиническую больницу города Белгорода, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — отметил губернатор.

Всего за прошедшие сутки в округе зафиксированы различные разрушения в 43 домовладениях, написал Гладков. Также была повреждена линия электропередачи, добавил он.

Ранее глава области предупреждал, что Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ. На тот момент была информация об одной пострадавшей в городе Грайвороне. Местная жительница получила ушибы плечевого сустава и грудной клетки, ее доставили в больницу в областном центре, уточнил Гладков.

Также от главы Белгородской области стало известно об одном погибшем и двух пострадавших из-за обстрела региона Вооруженными силами Украины. По словам губернатора, жертва скончалась от ранений в области брюшной полости и грудной клетки.