Увеличилось число жалоб на приставания студента из Йемена В Екатеринбурге число жалоб на приставания студента из Йемена выросло до пяти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге число пострадавших от приставаний студента-медика из Йемена выросло до пяти человек. Еще четыре девушки обратились в правоохранительные органы после того, как стало известно о домогательствах студента к 17-летней школьнице. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «КП-Екатеринбург», что изначально полиция хотела назначить молодому человеку штраф, но когда число потерпевших возросло, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

На данный момент известно о пяти потерпевших. Расследованием уголовного дела займется СУ СКР по Свердловской области. Об изнасиловании речь не идет, он трогал девушек и женщин за ягодицы, — рассказал источник.

В итоге в отношении студента из Йемена возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что молодой человек переехал в Россию два года назад и учился на стоматолога. В Следственном комитете комментировать ситуацию отказались.

В Волгограде полиция ранее задержала инструктора по стрельбе, который домогался студентки местного техникума. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о принуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.