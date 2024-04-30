«Уважает Зеленского, вопрос закрыт»: россиянину отказали в ремонте дороги В тверском поселке не будет ремонта дороги из-за уважающего Зеленского жителя

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

В тверском поселке Оленино не будут ремонтировать дорогу на одной из улиц из-за жителя, который уважает президента Украины Владимира Зеленского и скорбит по оппозиционеру Алексею Навальному, заявил глава округа Олег Дубов. В интервью местному телевидению, на которое обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости», чиновник назвал Школьную улицу единственной, куда будут водить экскурсии, что такое грунтовые дороги. Мужчину, добивавшегося ремонта, он назвал «лицом нетрадиционной политической ориентации».

Улицу можно назвать именем того гражданина, который любит заниматься борьбой за демократию. То плачет по Навальному, то пишет, как хорошо демократия. А до этого писал, как уважает Зеленского. Поэтому вот: он борется за демократию, уважает Зеленского, поэтому остаток улицы будет с грунтовой дорогой пожизненной. Вопрос закрыт, — сказал Дубов.

Технически обслуживать улицу продолжат, но асфальт на ней не положат. Политик заявил, что ситуацию с дорогами пытаются использовать в политических целях. Мужчина же, о котором идет речь, по словам Дубова, незаконно построил в конце улицы автомастерскую.

Ранее депутат парламента Якутии Владимир Поскачин в ходе заседания пожаловался на запрет курения в общественных местах, в частности в ресторанах и в самом парламенте. По словам парламентария, раньше он мог выпивать и одновременно с этим курить, однако теперь ему приходится выходить на улицу в мороз и простужаться.