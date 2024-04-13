Утята из Санкт-Петербурга стали героями фото в социальных сетях

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У пернатых жителей Санкт-Петербурга начинают вылупляться птенцы, сообщает Telegram-канал «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО». Так, в Петроградском районе кряква вывела двух утят и плавает вместе с ними в пруду. Петербуржцы просят водителей быть внимательнее, так как утки могут переводить выводок через дорогу.

Между тем пользователи соцсетей бьют тревогу, отмечая, что обычно взрослые птицы заботятся о большем количестве детей. Неизвестно, действительно ли у утки вылупились только два птенца или с другими что-то случилось.

Ранее главный инженер электрических сетей Кобринского района Белоруссии Виктор Кирилюк рассказал, что местных аистов переселят в новые комфортабельные гнезда. Энергетики устанавливают гнезда на опорах линий электропередачи. Это необходимо, чтобы сократить количество коротких замыканий из-за птиц.

Одна из жительниц Брестской области отметила, что уже ждет аистов в своем дворе — они прилетают к ней каждую весну. Она подкармливает их крупой и хлебом и даже дает птицам имена. По словам жительницы, наблюдать за аистами довольно интересно.