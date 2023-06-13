Утро жителей Курской области началось с обстрелов ВСУ Старовойт сообщил об обстрелах ВСУ поселков Глушково и Теткино Курской области

Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

Утром 13 июня украинские войска обстреляли поселки Глушково и Теткино Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атак пострадавших нет. В Теткино было нарушено газовое и электрическое снабжение, в двух домах произошли пожары. На месте работают аварийные службы.

С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

Он добавил, что в Глушково были также повреждены несколько домов. По состоянию на 07:37 обстрелы со стороны Украины продолжаются, уточнил курский губернатор.

9 июня Старовойт сообщил, что беспилотник упал на территорию нефтебазы в Курске. Он уточнил, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений не было.

7 июня курский губернатор сообщил, что пограничники посадили украинский разведывательный дрон «Лелека-100» в Суджанском районе области. По его словам, это удалось сделать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).