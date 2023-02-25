Утечка метана произошла на судне в порту Сахалина МЧС: на судне в порту Корсакова на Сахалине обнаружена утечка метана, экипаж эвакуирован

Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

В Северном порту Корсакова на Сахалине на судне-контейнеровозе «Феско Татарстан» обнаружили утечку метана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Экипаж судна эвакуирован.

Утром 25 февраля поступила информация о том, что в Северном порту на судне-контейнеровозе «Феско Татарстан» обнаружена утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. <...> Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива. Расстояние до ближайших жилых домов составляет около 1 км, — говорится в сообщении.

С корабля были эвакуированы 17 человек. Место происшествия оцеплено полицией, пожарные и медики приведены в готовность. Ожидается прибытие группы экспертов для осмотра емкости и принятия мер по ликвидации утечки.

В МЧС уточнили, что поврежденная емкость расположена на верхней палубе и окружена пустыми контейнерами. По соображениям безопасности ее выгрузка невозможна.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на территории Казахстана произошла огромная утечка метана. Выбросы этого парникового газа представляют опасность для атмосферы планеты. По данным СМИ, метановое облако впервые заметили возле трубопровода, по которому природный газ идёт из Туркменистана в Китай. Инцидент произошёл примерно в 100 километрах от мегаполиса Алма-Ата. По оценке геоаналитической компании Kayrros SAS, уровень выбросов составил 200 тонн метана в час.