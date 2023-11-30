Утечка хлора произошла на предприятии в Волгограде В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки, угрозы жителям нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе мэрии города. По данным администрации, никто не пострадал, угрозы населению нет.

Отмечается, что инцидент произошел утром 30 ноября, на предприятие сразу были вызваны экстренные службы. Замеры показали, что допустимая концентрация хлора за пределами станции не превышена. Учреждение из-за происшествия работу не прекращало, подача воды также осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время исправность запорной арматуры полностью восстановлена. На территории предприятия продолжают работать оперативные службы и специализированная лаборатория для установления всех деталей события, — пояснили в мэрии.

Ранее в Воронеже произошла авария на водоводе. По этой причине жители Центрального района города остались без воды. В районе проживают более 79 тысяч человек. Отмечалось, что в камере водовода диаметром 700 миллиметров была обнаружена утечка холодной воды. В целях устранения нештатной ситуации водовод потребовалось перекрыть.

До этого в Омске были выявлены выбросы ядовитого вещества. По данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ходе анализа в атмосфере обнаружили хлорид водорода. Это вещество способно вызывать кашель, удушье и воспаление верхних дыхательных путей.