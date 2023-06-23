Ганчев: утечка аммиака из трубопровода Тольятти — Одесса продолжается

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Процесс выброса аммиака из взорванного украинской стороной трубопровода Тольятти — Одесса продолжается, заявил в эфире «Россия 24» глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он подчеркнул, что российские военные эвакуируют людей в случае появления такой необходимости. По его словам, эвакуация жителей сейчас является приоритетной задачей.

На нашей территории был взорван аммиакопровод, и там сейчас еще продолжается стравливание этого аммиака. И сами понимаете, в какой ситуации там люди проживают. Им надо помогать. И вот оттуда сейчас просим военных эвакуировать людей в случае необходимости. Вот это сейчас самое главное, — сказал Ганчев.

7 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что двумя днями ранее украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса на территории Харьковской области. В свою очередь в МИД РФ заявили, что инцидент ударил по зерновой сделке, поскольку одним из ключевых направлений концепции является перезапуск аммиакопровода, не работающего с начала СВО.

Министерство обороны ФРГ предполагает, что к подрыву аммиакопровода причастны украинские диверсанты. В докладе оборонного ведомства ФРГ эксперты утверждают, что украинцы совершают диверсии далеко за линией соприкосновения, желая ослабить российские силы.