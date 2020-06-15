Utair откроет 31 направление для полётов из Москвы в регионы

Авиакомпания Utair включила 31 направление в летнюю программу полётов из Москвы. Всего перевозчик анонсировал появление более 140 направлений внутри России.
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Для пассажиров из регионов авиакомпания предусмотрела удобные стыковки в аэропорту Внуково, благодаря которым они смогут путешествовать по всей России, — цитирует агентство президента авиакомпании Павла Пермякова.
Utair — четвёртый авиаперевозчик страны после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний». За прошлый год самолёты компании перевезли более 7,7 миллиона пассажиров.
Как писал NEWS.ru, после введения карантинных ограничений в России отрасль авиаперевозок оказалась одной из наиболее пострадавших. По информации Utair, в апреле число рейсов снизилось в пять раз, а количество пассажиров — в восемь — десять раз по сравнению с апрелем 2019 года.
После заявления президента Владимира Путина о стабилизации ситуации с коронавирусом 1 июня регионы России начали активно смягчать ограничения и требования по изоляции. Черноморские курорты должны полноценно открыться с 1 июля.
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