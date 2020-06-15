Utair откроет 31 направление для полётов из Москвы в регионы

https://static.news.ru/photo/62a6e686-af07-11ea-91f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпания Utair включила 31 направление в летнюю программу полётов из Москвы. Всего перевозчик анонсировал появление более 140 направлений внутри России.

По информации ТАСС, самолёты Utair свяжут столицу с Анадырем, Анапой, Владикавказом, Геленджиком, Грозным, Иркутском, Казанью, Калининградом, Когалымом, Краснодаром, Красноярском, Курганом, Махачкалой, Минеральными Водами, Мурманском, Назранью, Нарьян-Маром, Нижневартовском, Ноябрьском, Ростовом-на-Дону, Самарой, Санкт-Петербургом, Ставрополем, Сочи, Сургутом, Сыктывкаром, Тюменью, Усинском, Уфой, Ухтой и Ханты-Мансийском.

Для пассажиров из регионов авиакомпания предусмотрела удобные стыковки в аэропорту Внуково, благодаря которым они смогут путешествовать по всей России, — цитирует агентство президента авиакомпании Павла Пермякова.

Utair — четвёртый авиаперевозчик страны после «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний». За прошлый год самолёты компании перевезли более 7,7 миллиона пассажиров.

Как писал NEWS.ru, после введения карантинных ограничений в России отрасль авиаперевозок оказалась одной из наиболее пострадавших. По информации Utair, в апреле число рейсов снизилось в пять раз, а количество пассажиров — в восемь — десять раз по сравнению с апрелем 2019 года.

После заявления президента Владимира Путина о стабилизации ситуации с коронавирусом 1 июня регионы России начали активно смягчать ограничения и требования по изоляции. Черноморские курорты должны полноценно открыться с 1 июля.