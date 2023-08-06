Устроивший стрельбу у жилого дома кемеровчанин задержан полицией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Кемерово, устроивший стрельбу у многоэтажного жилого дома на улице Веры Волошиной, задержан сотрудниками полиции, сообщает Telegram-канал регионального главка МВД. У мужчины изъяты два травматических пистолета и патроны к ним.

Полицейские установили, что нарушитель является жильцом указанного дома. Сотрудникам МВД он пояснил, что устроил стрельбу ради шутки.

В отношении мужчины составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 50 000 рублей с конфискацией оружия и боеприпасов или лишение права приобретать и хранить оружие на срок до 3 лет с его конфискацией.

Полицейские также установили, что в результате стрельбы у жилого дома никто не пострадал.

Инцидент произошел утром 6 августа. Судя по опубликованным в соцсетях видео, мужчина, устроивший стрельбу, находился в состоянии опьянения. Жильцы дома вызвали полицию, но наряд на место происшествия прибыл только спустя пару часов.

Ранее сообщалось, что на Моховой улице в центре Москвы произошла перестрелка. Двое водителей, попавших в ДТП, устроили разборку прямо напротив Кремля. Один из них выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Впоследствии он был задержан полицейскими.