Устроивший пожар в костромском кафе «Полигон» признал вину

Фото: МЧС России/ТАСС

Устроивший пожар в костромском кафе «Полигон» признал вину, сообщили правоохранительные органы. Задержанный пояснил, что пожар произошел после конфликта с посетителями заведения, передает ТАСС.

Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе, — сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канала Baza сообщил, что виновник пожара недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. 23-летний военнослужащий Станислав И. после посещения развлекательного заведения должен был повторно отправиться на фронт. Минобороны эту информацию не комментировало. По данным СМИ, он мог выстрелить из пускового устройства «Сигнал охотника».

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, ему был присвоен третий номер сложности. В результате трагедии погибли 15 человек, еще четверо получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Из заведения были эвакуированы 250 человек.