Устроившие массовую драку в Туапсе граждане Узбекистана покинут Россию Жителей Узбекистана выдворят из России после массовой драки в Туапсе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Граждане Республики Узбекистан, устроившие в среду массовую драку в Туапсе, будут оштрафованы и выдворены из России, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Уточняется, что такие меры приняты в отношении 15 участников потасовки.

Установлены 15 граждан Республики Узбекистан, принимавших участие в драке 24.04.2024 в городе Туапсе. В отношении всех 15 иностранных граждан приняты решения о привлечении к административной ответственности с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации, — отметили в прокуратуре.

Ранее в Туапсе произошла массовая драка с участием мигрантов на одной из улиц города, очевидцы запечатлели происходившее на видео. Свидетели заметили, что произошла массовая драка между мигрантами, работающими на торговых базах, и сотрудниками нефтеперерабатывающего завода. В ходе столкновения некоторые участники, по словам очевидцев, держали в руках ножи. Мужчины дрались группами на тротуаре у проезжей части, одного человека они повалили на землю и били ногами.

До этого трудовые мигранты устроили драку на стройке ЖК «Лучи», пострадали три человека. На место прибыли скорая помощь и полиция. Судя по опубликованным видео, конфликт случился на этнической почве. Зачинщики драки не задержаны.