Устроившему взрыв у православной гимназии в Серпухове дали 13 лет колонии Суд приговорил Струженкова, устроившего взрыв близ православной гимназии в Серпухове, к 13 годам лишения свободы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Городской суд Серпухова приговорил 18-летнего Владислава Струженкова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку массового убийства учеников и преподавателей православной гимназии при Введенском монастыре в декабре 2021 года, сообщает ТАСС. Ему также назначен штраф в размере 205 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год.

Суд признал виновным Струженкова по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконные изготовление и оборот оружия) и путем частичного сложения наказаний назначил ему 13 лет лишения свободы c отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявил судья Александр Шичков.

Прокурор требовал приговорить Струженкова к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

13 декабря 2021 года у входа в приходскую школу при Серпуховском Владычном Введенском монастыре сработало взрывное устройство. Погибших в резульате ЧП не было, ранения и травмы получили 12 человек, в том числе сам нападавший. Большая часть пострадавших отказалась от госпитализации.

Масса самодельного взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила 150 граммов.