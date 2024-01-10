Устроившего поножовщину в Краснодаре отправили в СИЗО Суд арестовал до 8 марта мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Краснодаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд заключил под стражу мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Краснодаре, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. В СИЗО он пробудет два месяца. Об избрании данной меры пресечения ходатайствовало следствие.

Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 08.03.2024 включительно, — говорится в сообщении.

ЧП в Краснодаре произошло вечером 2 января в районе хлопчатобумажного комбината. Ранее судимый 37-летний мужчина напал с ножом на трех прохожих. В результате ранения получили мужчина, женщина и 11-летняя девочка, взрослые были госпитализированы.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В момент нападения он находился в состоянии опьянения и атаковал прохожих беспричинно. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

До этого подросток из Севастополя напал с ножом на мать. 17-летний юноша вел дневник, в котором писал о мечтах убить и изнасиловать родительницу. Подросток после совершения преступления сбежал через окно, однако вскоре попался полиции в центре города, где просто гулял. На допросе юноша объяснил свой поступок тем, что поссорился с мамой.