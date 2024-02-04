«Устроили перепись населения»: на Урале полиция сорвала БДСМ-вечеринку Полиция сорвала закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В ночь на 4 февраля полиция ворвалась в клуб «Фабрика» в Екатеринбурге, где проходила БДСМ-вечеринка, сообщает URA.RU. При этом силовики лишь проверили документы у участников встречи.

Устроили перепись населения, — сообщил участник встречи.

Предполагается, что организатором встречи был Станислав Словиковский, известный городскому сообществу проведением БДСМ-вечеринок Blue Velvet. Локация на прошедшей вечеринке была разделена на три части: зона для чаепития в китайском стиле, зона для выступлений в тематическом формате, зона для порки и массажа.

В полиции заверили, что это был плановый рейд. В нем участвовали не только сотрудники МВД, но и работники других силовых ведомств, передает «Южный федеральный».

Это был обычный, плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в Екатеринбурге. Его участниками стали не только сотрудники полиции, но и наши коллеги из других правоохранительных ведомств, — сообщили в региональном управлении МВД.

Ранее сообщалось, что курские военные требуют закрыть подпольный ночной клуб «Убежище 13», который находится в здании, где должно располагаться противорадиационное укрытие. По словам заявителей, в заведении на приграничной территории веселятся полуголые гости.