Уставший от детей мужчина устроил перформанс с бутылкой и попал на видео В Набережных Челнах мужчина прогнал с лавки у подъезда детей и залил ее маслом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Набережных Челнах местный житель устал от детского шума во дворе и вылил растительное масло на лавочку возле подъезда, передает Telegram-канал «Челны онлайн». Жители подъезда сняли записи с камер видеонаблюдения на входной двери и опубликовали ролик в Сети. С жалобой на гражданина обратились к участковому.

Чудо обливает лавку маслом что бы дети не сидели. Участковому отправим это видео, пусть меры примет, — сообщил местный житель.

Ранее в Набережных Челнах местный житель избил маленького ребенка на самокате за то, что он случайно врезался в него. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что мужчина ударил малыша наотмашь и тот рухнул на землю. Когда малыш поднялся с асфальта, взрослый вновь его ударил по лицу с такой силой, что у него отлетела кепка.