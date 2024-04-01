Установлены предварительные причины смертельного ДТП под Ярославлем Евраев: при ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем диспетчер переезда был пьян

Фото: МЧС РФ

Диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области, где столкнулись поезд и пассажирский автобус, был в состоянии алкогольного опьянения, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев. По его словам, работник допустил выезд пассажирского транспортного средства на рельсы.

Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы, — говорится в сообщении.

Ранее очевидец происшествия, случившегося в Ярославской области, рассказала, что автобус внезапно заглох на переезде, поэтому поезд не успел остановиться и снес его. Пассажиры видели приближающийся состав, однако никто из них не смог выйти, уточнила она. Двери в общественном транспорте были заблокированы, предположила женщина.

До этого сообщалось, что скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом в селе Берендеево Ярославской области. В результате происшествия погибли восемь человек — семь пассажиров и водитель. По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде. К месту происшествия прибыли полицейские, медики, а также специалист экстренных служб.