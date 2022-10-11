Установлены личности четверых погибших при взрыве на Крымском мосту «МК»: при взрыве на Крымском мосту погибли судья, фитнес-тренер и два гида-историка

Фото: ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов установили личности четверых погибших при взрыве на Крымском мосту, пишет «МК». По данным издания, ими оказались судья московского арбитражного суда, фитнес-тренер и два историка. Все они ехали в одном автомобиле марки Cadillac.

Как утверждают авторы публикации, иномарка принадлежала судье, у которого был задекларирован участок в Крыму. Он направлялся на отдых со своими друзьями, гидами-историками из Петербурга, которые вели свой собственный блог на YouTube. Вместе с ними в машине находился фитнес-инструктор из Евпатории. По данным издания, в последние годы он жил и работал в Москве, а в Крым отправился, чтобы навестить свою мать. Все четверо погибли в результате взрыва.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский заявил, что взрыва Крымского моста могло не быть, если бы службы безопасности действовали согласно должностным инструкциям. По его словам, из-за угрозы ударов по мосту следовало объявить «красный» уровень террористической угрозы в регионе. Также эксперт отметил, что сотрудник ГИБДД, который пропустил фуру на мост, не осмотрел ее должным образом.