Установлена личность мужчины, пытавшегося похитить девочку в Стерлитамаке «112»: пытавшийся похитить девочку в Башкирии — инвалид с детства по психиатрии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что полицейские установили личность человека, который пытался похитить девочку в Стерлитамаке, им оказался 18-летний Тимур С. По данным канала, мужчина с детства является инвалидом по линии психиатрии, сейчас с ним работают следователи.

Как пишет канал, сотрудники полиции обнаружили дома у Тимура С. ту самую балаклаву, которая была на нем одета во время его встречи со школьницей. По информации «112», сейчас мужчина находится в психдиспансере, с ним беседуют полицейские. Канал утверждает, что подозреваемый не может объяснить, чего он хотел от школьницы, за которую заступился брат. Авторы канал пишут, что девочка, к которой пристал Тимур С. чувствует себя хорошо и она не поняла, что произошло.

Отец девочки рассказал RT, что в этот день старшего 11-летнего сына попросили, чтобы он забрал сестру из школы и проводил домой. Родители написали заявление в полицию. Перед этим RT со ссылкой на источник сообщил, что правоохранительные органы не рассматривают версию похищения, так как мужчина «отпустил девочку через несколько метров».

Момент с попыткой похищения ребенка попал на видео. На записи видно, как за девочкой и ее братом во дворе жилого дома идет незнакомец, лицо которого скрыто под балаклавой, затем в какой-то момент мужчина хватает девочку и пытается оттащить в сторону. Брат успел выхватить девочку из рук похитителя, после чего тот поспешил скрыться с места.