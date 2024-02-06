Установлена личность погибшего члена экипажа рухнувшего в Карелии Ми-8 «Известия»: погибшим членом экипажа Ми-8 оказался борт-механик Владимир Билида

Фото: t.me/sledcom_press

Сотрудник Следственного комитета РФ у места крушения вертолета Ми-8 МЧС России

Сотрудники МЧС установили личность погибшего члена экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8 МЧС России, им оказался борт-механик Владимир Билида 1971 года рождения, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. Тело подняли со дна Ладожского озера. По словам собеседника, у погибшего при себе был паспорт. Спасатели 6 февраля продолжат поисковые работы с помощью глубоководных аппаратов.

У мужчины при себе был паспорт, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что разбившийся борт принадлежит МЧС Вологодской области. Он направлялся из Петрозаводска в Вытергу, но примерно в 20:35 связь оборвалась. Борт, на которого находились три человека, потерпел крушение в ходе выполнения тренировочного полета над Онежским озером. Были организованы поисково-спасательные работы в районе села Деревянное. К операции подключилась группа спасателей на судне на воздушной подушке и снегоходах.

Позднее в Сети появилось видео с места поиска пропавшего с радаров вертолета. На кадрах видно, что посреди заснеженной площадки стоят несколько автомобилей экстренных служб.

Вечером 5 февраля пресс-служба Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщила о найденном теле члена экипажа Ми-8. Тела двух остальных членов экипажа найти еще не удалось.