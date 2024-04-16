Установлен призывавший к истреблению украинцев админ «Утра Дагестана» Mash: найден выдававший себя за участника СВО админ «Утра Дагестана»

Telegram-канал Mash сообщил, что российские силовики установили личность одного из администраторов Telegram-канала «Утро Дагестана», который призывал к истреблению украинцев. По данным канала, им оказался 36-летний житель Махачкалы по имени Магомед.

В Mash уточнили, что безработный мужчина под видом участника спецоперации рассказывал, что регулярно пытает пленных военнослужащих ВСУ, призывал к истреблению украинцев и угону в рабство стариков, детей и женщин с Украины. Лингвистическая экспертиза показала, что посты унижали человеческое достоинство по национальному признаку и были направлены на возбуждение вражды и ненависти.

Ранее в базе МВД появилась информация о том, что в объявлен в розыск предполагаемый владелец «Утра Дагестан» Абакар Абакаров. Площадка представляет собой информационную сетку из 17 каналов, на каждый из которых подписаны от 500 до 20 тысяч человек. Сам Абакаров в России успел поработать как в сфере бизнеса, так и в политике.

В 2016 году он переехал в Одессу, где совместно с членами «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) основал «Исламскую школу». После начала спецоперации обосновался в Турции.