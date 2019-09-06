https://static.news.ru/photo/e5abf92c-d15e-11e9-9943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Региональный оператор по обращению с отходами в Тамбовской области подсчитал, что установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под них обойдётся в 1 млрд рублей.

Если только по нашей области установить контейнеры и подготовить площадки — это более 1 млрд рублей, — цитирует ТАСС исполнительного директора «Тамбовской сетевой компании» Валерия Каширского.

Он подчеркнул, что от населения поступало много жалоб на отсутствие контейнеров, особенно в сельской местности. Кроме того, проблемы в мусорной сфере региона, по его мнению, возникают из-за транспортировки отходов и задолженности по оплате этих услуг.

Как писал News.ru, Российский экологический оператор (РЭО), занимающийся вопросами сбора и переработки мусора, проанализировал 40 территориальных схем обращения с отходами и пришёл к выводу, что многие из них сделаны некорректно. Во многие схемы не были включены будущие полигоны и перерабатывающие заводы, не указаны сроки ввода их в эксплуатацию, а также не прописано, как будет организован раздельный сбор мусора.