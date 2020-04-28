Усть-Коксинский район Республики Алтай закрыт из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение ограничить въезд и выезд в Усть-Коксинский район республики из-за распространения коронавирусной инфекции. На территории района зафиксированы шесть случаев заражения.

Подписано распоряжение об определении комплекса ограничительных мероприятий на территории Усть-Коксинского района. Меры приняты в связи с необходимостью усиления работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Установлен запрет на въезд в район и выезд с его территории, за исключением жителей, имеющих регистрацию, — привели сообщение главы Республики Алтай в «Интерфакс».

Отмечается, что на границе района будет размещены посты с полицейскими, которые будут проверять прибывающих. Уточняется, что жители территории, которые вернулись домой из поездки, должны будут соблюдать самоизоляцию.

Также в республике был ограничен въезд и выезд на территорию Турочакского района.

Ранее NEWS.ru писал, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров призвал Амурскую область, Республику Алтай и Тыву начать закупку медицинских средств индивидуальной защиты.