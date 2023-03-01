Уссурийским чиновникам дали инструкцию, как подписаться на соцсети мэра Newsbox 24: уссурийским чиновникам дали инструкцию, как подписаться на соцсети мэра

Фото: Евгений Корж/vk.com

Евгений Корж, глава Уссурийского городского округа

Сотрудников администрации и бюджетных учреждений в Уссурийске обязали подписаться на аккаунты мэра города Евгения Коржа в соцсетях, сообщает Newsbox 24. Согласно внутреннему документу, им также предоставили подробную инструкцию с указанием расположения нужных кнопок на веб-страницах.

По данным СМИ, подписки нужны для достижения показателя «Доверие к власти», который содержится в указе президента России Владимира Путина «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор тоже ведет соцсети. Он опубликовал на своей странице в Twitter фото из леса с силуэтом, напоминающим привидение. По его словам, снимок сделал его знакомый инженер несколько дней назад. Пользователей соцсети насмешила публикация главы государства, по их словам, фотография была опубликована в Сети еще в 2021 году.

Ранее житель Московской области обратился в полицию с требованием проверить паблик «Лентач» из-за ряда мемов с представителем Минобороны России Игорем Конашенковым. Мужчиина считает, что в соцсетях сообщество публикует провокационные посты и откровенно глумится над военным ведомством.