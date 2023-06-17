«Услышала крики»: очевидица раскрыла подробности челябинской поножовщины Очевидица поножовщины в Челябинске заявила, что из квартиры доносились громкие крики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка челябинца, который зарезал свою девятилетнюю дочь и выпал из окна, рассказала NEWS.ru, что узнала о произошедшем после приезда полицейских и сотрудников скорой помощи. Она пояснила, что медики констатировали смерть девочки, а мужчина в это время лежал под окнам дома. Собеседница подчеркнула, что семья с виду была благополучная и она бы никогда не подумала, что могло бы произойти такое.

По словам очевидицы, ее соседка слышала громкие крики, доносившиеся из квартиры, где было совершено убийство.

Мы узнали, что произошло уже после, когда приехала полиция и скорая, где-то в пол 11 это было. Страшная история, не за что бы не подумали, с виду обычная нормальная семья вроде была. Мужчина лежал во дворе у дома, его увезли медики, а девочка бедная умерла, — сказала она.

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