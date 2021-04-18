Ушёл из жизни первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский

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Умер экс-руководитель избиркома Амурской области и первый сити-менеджер Благовещенска Николай Неведомский. Чиновник скончался в возрасте 64 лет. Соболезнования в связи с его уходом из жизни выразил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Николай Алексеевич [Неведомский] сделал многое для Благовещенска и Амурской области. <...> Многие знают его как очень творческого человека. Николай Неведомский стал автором <...> скульптур и памятников, расположенных в Благовещенске, Благовещенском, Белогорском, Сковородинском районах, — написал Орлов в своём Telegram-канале.

В октябре 2010-го Неведомский стал первым на Дальнем Востоке сити-менеджером регионального центра. В апреле того же года руководителя Благовещенска Александра Мигулю отстранили от должности распоряжением губернатора Амурской области.

После этого столицей субъекта начали управлять глава города и сити-менеджер — глава администрации города. Депутаты Благовещенской городской думы в 2013-м признали институт сити-менеджмента неэффективным и одобрили возвращение выборов мэра.

Ранее сообщалось, что герой Советского Союза, лётчик-испытатель полковник Иван Жуков скончался на 87-м году жизни. Он родился 31 декабря 1934 года во Владимире. В 1953 году его призвали в Советскую армию. С 1967 года Жуков служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка.