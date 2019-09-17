Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ущерб от паводков в регионе оценивается в более чем 6,4 млрд рублей.
Общий материальный ущерб составил более 6,4 млрд рублей, — сказал глава региона на совещании в режиме телемоста.
Он отметил, что около половины этой суммы — ущерб сельскому хозяйству, 1,1 млрд рублей — ремонт и приобретение пострадавшего жилья, 1,9 млрд рублей — восстановление инфраструктуры, передаёт
Как писал News.ru, президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка жителям. В результате наводнения были подтоплены населённые пункты в 21 муниципалитете региона. Уровень Амура превысил критическую отметку в 727 сантиметров 31 августа.