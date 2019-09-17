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Депутаты Госдумы готовят законопроект, уравнивающий в правах на субсидию приглашённых из других регионов специалистов и местных обладателей востребованных на Дальнем Востоке профессий. В некоторых дальневосточных регионах сумма подъёмных достигает миллиона рублей.

Студенты с дальневосточной пропиской едут обучаться в центральные районы страны. Потом, когда они возвращаются на Дальний Восток, оказываются в неравных условиях с теми, кого привлекают из центральных регионов, — сообщила...