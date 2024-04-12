«Ущерб колоссальный»: в Крыму о нахождении в составе Украины Глава парламента Крыма назвал колоссальным ущерб от нахождения в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму за несколько лет нахождения в составе Украины, является колоссальным, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Его оценка является непростой задачей. По словам Константинова, общий объем нанесенного Крыму ущерба будет подсчитан по специальной методике.

Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики, — заявил собеседник агентства.

Константинов добавил, что в настоящее время проводится оценка ущерба, нанесенного Крыму в результате энергетической блокады. После этого предстоит проделать аналогичную работу в контексте продовольственной, банковской и других блокад. По словам Константинова, после этого можно будет оценить ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что США осознают невозможность исключить Крым из состава России. По его мнению, в Вашингтоне боятся это признать, поскольку вся политика администрации президента страны Джо Байдена «выстроена на ложных посылках и презумпциях».