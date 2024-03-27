Уроженка Таганрога с сыном погибли при теракте в «Крокусе» Виктория Ченгаева с сыном Артемием из Таганрога погибли при теракте в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Уроженка Таганрога Ростовской области Виктория Ченгаева с сыном Артемием погибли во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила в соцсетях ее дочь Ангелина. Кроме того, в обновленном списке погибших появилась фамилия Ченгаевой.

Мама и Артемий погибли. Я очень прошу мне не звонить, мне так легче, и не занимать линию, чтобы я могла общаться со службами. Когда узнаю информацию, где, как будем хоронить, я сообщу <...> Я, насколько это возможно, в порядке, со всем разберусь, — написала девушка.

Также на концерте был возлюбленный Ченгаевой, отчим и отец младшей дочери, Василий. Его пока не нашли, отметила Ангелина.

Ранее стало известно, что среди жертв теракта в подмосковном «Крокус Ситти Холле» оказалась 32-летняя уроженка Южноуральска Яна Коваленкова, ее похоронят в Ярославле. Погибшую опознала ее сестра, но дату похорон пока не назначили. У женщины осталась четырехлетняя дочь.

До этого фельдшер Олеся Машукова рассказала, что никто из врачей, прибывших на место теракта в «Крокусе», не боялся оказывать помощь пострадавшим, несмотря на экстремальные условия. Женщина призналась, что если бы от нее требовалось пойти дальше, внутрь «Крокуса», то она без раздумий сделала бы это, ведь в тот момент на кону были жизни людей.