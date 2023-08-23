Уроженка Кубани притворялась сотрудницей ФСБ и попалась в Петербурге В Петербурге задержали выдававшую себя за сотрудницу ФСБ уроженку Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнюю уроженку Кубани, которая представляла себя как сотрудницу ФСБ и вымогала деньги, сообщает «Фонтанка». Женщину в марте объявляли в федеральный розыск за мошенничество.

Издание отмечает, что в Адыгее она получила немногим менее 720 тысяч рублей от людей, которые ей поверили и заплатили за собственное спокойствие. При этом у женщины были долги, примерно равные миллиону рублей. После задержания в Петербурге ее передали адыгейским правоохранителям.

Ранее сотрудники ФСБ и СКР задержали старшего научного сотрудника НИЦ № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Сергея Бендзяка. Его подозревают в крупном мошенничестве, связанном с незаконной постройкой в Москве.

В прошлом задержанный был заместителем руководителя подразделения МУРа, работавшего по делам об организованной преступности.

Сообщалось, что Бендзяк вел дело бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. В институте МВД Бендзяк стал автором научной работы по оперативно-разыскным мероприятиям по выявлению организованных групп экстремистской направленности в Сети.