Уроженец Татарстана погиб при артобстреле в зоне спецоперации РИА Новости: уроженец Татарстана погиб при артобстреле в зоне спецоперации

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

РИА Новости, ссылаясь на администрацию Актанышского района Республики Татарстан, сообщило о смерти подполковника Руслана И. в зоне проведения спецоперации на Украине. Агентство указывает, что 41-летний мужчина погиб 12 ноября в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Отмечается, что в Актанышской средней школе №1, где он учился несколько лет до поступления в Казанское суворовское училище, создали мемориальную доску в его честь.

Руслан И. учился в Актанышской средней школе №1. После 8-го класса он поступил в Казанское суворовское училище. В школе, где он учился, создали небольшой мемориал, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что трое мобилизованных россиян погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино. Минобороны России эту информацию не подтвердило. Сообщается, что один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй покончил с собой, а смерть третьего связана с употреблением алкоголя.