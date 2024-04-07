Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся на десятки сантиметров за сутки Уровень воды в Урале у Оренбурга вырос на 28 сантиметров за сутки

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Уровень воды в реке Урал в Оренбургской области вырос на 28 сантиметров за сутки, сообщили в мэрии города. По информации властей, подтоплено свыше 3000 участков и домовладений. В нескольких населенных пунктах было отключено газоснабжение и электричество. Эвакуировать удалось 428 человек.

7 апреля подтоплено 1784 участка, 1347 домовладений — СНТ «Соловушка», «Газовик», «Мичуринец», «Пенсионер», «Дубки», «Луч» и другие, расположенные в пойме реки Урал. Ситуация ухудшается. Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок. В поселке Кузнечный и 20 СНТ отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены, — сообщили в мэрии.

Всего уровень воды в реках Оренбуржья за прошедшие сутки поднялся с 11 до 65 сантиметров. Самара у Бузулука прибавила в показателях 56 сантиметров, Урал у Орска — 35 сантиметров, а Сакмара у Кувандыка — 65 сантиметров. Оперативные службы области работают круглосуточно, в некоторых районах ситуацию удалось стабилизировать.

Ранее в МЧС сообщили, что паводковая ситуация в Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы, остается тяжелой. По словам представителя ведомства, спасатели действуют с учетом сложившейся обстановки.