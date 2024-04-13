Уровень воды в Урале близ Оренбурга снова поднялся Диспетчерский центр: уровень реки Урал в Оренбурге повысился на 42 сантиметра

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом увеличился на 42 сантиметра за последние сутки, сообщил глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса. По последним данным, он составляет 1171 сантиметр. При этом за последние четыре часа прироста уровня воды зафиксировано не было, передает РИА Новости.

Уровень Урала на данный момент составляет 11 метров 71 сантиметр, плюсом 42 сантиметра за сутки. Уровень Урала за последние четыре часа стабилизировался, соответственно, не было подъема, — заявил Сиса.

До этого в районной администрации Оренбурга сообщали, что уровень воды в реке Урал близ города к утру 12 апреля вырос до 1115 сантиметров. При этом в Орске, где произошел прорыв дамбы, вода убывает. Там ее уровень снизился до 819 сантиметров.

Ранее СМИ сообщали о гибели жителя поселка Пригородный в Оренбургской области из-за наводнения. Мужчина остался спасать животных, однако вода поднялась до крыши дома, после чего на следующее утро родственники нашли его тело. У оренбуржца остались жена и два ребенка.

Также накануне в пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили об угрозе прорыва еще одной дамбы в регионе. Речь идет о насыпи в поселке Газодобытчиков-2. Уточнялось, что грунтовые воды уже начали просачиваться и подмывать дамбу.