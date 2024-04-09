Уровень воды в реке Урал вырос на четверть метра Мэрия Оренбурга: уровень воды в реке Урал приблизился на 25 см к опасной отметке

Фото: orenburg.ru

Уровень воды в реке Урал поднялся на 25 сантиметров за последние сутки и составил 897 сантиметров, сообщила пресс-служба администрации Оренбурга. Согласно данным регионального гидрометцентра, опасной считается отметка в 930 сантиметров.

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8:00 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см, — сказано в сообщении.

Река Сакмара вблизи населенного пункта Татарская Каргала прибавила 22 см за последние 24 часа и достигла отметки 805 см. Опасный уровень там составляет 870 см. По прогнозам синоптиков, в течение двух дней уровень воды продолжит повышаться. Пик паводка будет 10 апреля. В мэрии Оренбурга призвали жителей, находящихся в зоне подтопления, покинуть дома.

Ранее Министерство обороны РФ подключилось к борьбе с паводками в Оренбургской области по просьбе губернатора Дениса Паслера. Военные инженеры прибыли в Орск, где будут выполнять подвоз питьевой воды и участвовать в эвакуации местного населения в безопасные районы. В работах задействованы более 100 военнослужащих и почти 20 единиц спецтехники.