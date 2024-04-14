Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 5 см и составил 1182 см

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился с максимальных значений на 5 см, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Оренбургской области. Уточняется, что сейчас вода находится на отметке 1182 см.

Утром 14 апреля Гидрометцентр фиксирует уменьшение уровня реки Урал у Оренбурга на 5 см, причем на 3 см — за последний час. В настоящее время вода на отметке 1182 см, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал достиг 11,87 метра к вечеру 13 апреля, побив рекорд 1942 года. 82 года назад вода в этом водоеме поднималась до 11,85 метра. Два сантиметра превышения над предыдущим рекордом были пройдены за четыре часа. Абсолютный рекорд был достигнут в 1922 году и составил 12 метров.

Кроме того, в Оренбурге произошло затопление жилого комплекса «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал, вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов из-за подтопления. По данным властей, вода накануне подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге.

«Роскосмос» публиковал кадры из затопленного Орска. На фото можно увидеть город до затопления, а на видео — последствия паводка.