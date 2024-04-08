Уровень воды в реке Урал приблизился к критическому показателю Мэрия Оренбурга: уровень воды в Урале приблизился к опасной отметке еще на 16 см

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Урал за последние сутки вырос на 16 сантиметров и достиг 872 сантиметров, сообщила пресс-служба администрации Оренбурга. Критической считается отметка в 930 сантиметров.

Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 см. По информации оренбургского гидрометцентра, на 8 утра 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см. Утром 7 апреля он составлял 856 см. Опасной считается отметка 930 см, — сказано в сообщении.

Уровень воды в реке Сакмара, протекающей около села Татарская Каргала, за сутки увеличился на 30 см и составил 783 см. Опасным считается показатель в 870 см. При этом уровень воды в реке Черная вблизи населенного пункта Краснохолм активно падает: за 24 часа он снизился на 219 см и остановился на отметке 73 см.

Ранее мэр Орска Василий Козупица сообщил, что река Елшанка начала выходить из берегов. По его словам, вода поступает со стороны поселка Рабочий и уходит по руслу реки в район второго участка. Глава города призвал жителей собрать необходимые вещи и эвакуироваться в безопасные места.

По данным МЧС России, их подтопленных домов в Орске уже эвакуировали более двух тысяч человек. Ситуация с паводками на территории Оренбургской области остается напряженной. Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по региону Андрей Мельников заявил, что многие жители безрассудно отказываются от эвакуации и подвергают свою жизнь опасности.