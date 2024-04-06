Уровень воды в реке Урал близ Оренбурга приблизился к опасной отметке Уровень воды на реке Урал у Оренбурга почти достиг опасной отметки в 930 см

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке в 930 сантиметров, на текущий момент его уровень составляет 8,28 метра, информирует городская мэрия. В Орске утром 6 апреля уровень воды в реке Урал достиг критического и остановился на отметке в 927 сантиметров.

По данным на 08:00 6 апреля, уровень воды составил 828 см. Опасной считается отметка в 930 см, — говорится в сообщении.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.