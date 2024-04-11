Уровень воды в реке Томи приблизился к критической отметке Уровень воды в реке Томи приблизился к критической отметке в 630 сантиметров

Фото: Ярослав Беляев/ТАСС

Уровень воды в реке Томи

Уровень воды в реке Томи в Новокузнецке Кемеровской области приблизился к критическим 630 сантиметрам, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию. Отмечается, что до этой отметки остается ровно метр.

Уровень реки Томи в Новокузнецке на 16:00 (12:00 мск. — NEWS.ru) повысился до 530 сантиметров. Критический уровень составляет 630 сантиметров, — сообщили в администрации.

Утром в четверг, 11 апреля, после того как уровень воды в реке достиг пяти метров, эвакуировали жителей трех подтопляемых районов города, сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов. Он назвал паводковую ситуацию напряженной и сообщил, что в режим повышенной готовности приведены все службы.

Также 11 апреля стало известно о затоплении 22 жилых домов и 40 приусадебных участков в селе Вершинино Томской области. Уровень воды в реке Томи в районе Томска за сутки серьезно повысился и приближается к критической отметке, предупредили в региональном МЧС. Подъем воды произошел в результате образовавшегося затора на реке. В зоне затопления проживают 29 человек.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что уровень воды в реке Урал достиг рекордных значений за всю историю наблюдений. По его словам, показатель вечером 10 апреля составил 10,2 метра. Для борьбы с подтоплением домов были доставлены водоналивные дамбы. Динамика роста уровня воды в Урале все еще сохраняется, констатировал градоначальник.