Уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг 1208 см Моор: в тюменском селе Абатское уровень воды в Ишиме вырос за сутки на 11 см

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на утро 28 апреля достиг 1208 сантиметров, прибавив за сутки 11 сантиметров, написал в Telegram-канале глава региона Александр Моор. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.

Последние данные по реке Ишим в районе села Абатское. На 08:00 (06:00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось еще 11 см, — проинформировал глава региона.

По данным губернатора, специалисты продолжают укреплять федеральную трассу Р-402, что затруднило движение по ней, и со стороны Омска собралась пробка. Тем не менее в ближайшие несколько дней работы продолжатся. Дорожники со стороны поймы делают дополнительную насыпь. Они уплотняют грунт и закрывают его сверху пленкой и мешками. Технология уже показала свою эффективность, отметил Моор. По его информации, работы ведутся сразу на трех участках.

Число жилых домов, подтопленных в результате паводка на территории России, снизилось почти на три тысячи, сообщили оперативные службы. На текущий момент в зоне затопления остаются 11,1 тысячи строений. Также подтоплено 28 тысяч приусадебных участков, 61 мост и 85 дорог.