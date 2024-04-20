Уровень воды в реке Ишим побил семилетний рекорд Губернатор Моор: уровень воды в реке Ишим достиг 997 см и побил рекорд 2017 года

Уровень воды в реке Ишим составил 997 сантиметров и побил рекорд 2017 года, сообщил в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, гигантский объем воды идет вниз по течению. Глава региона подчеркнул, что перед деревней Кошкарагай образовалось «море», которое впадает в Ишим.

Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 см (семь лет назад было 982 см). Вниз по течению идет гигантский объем воды. Перед деревней Кошкарагай Ишимского района раскинулось настоящее море, которое впадает в реку Ишим, — написал Моор.

Глава региона добавил, что в настоящее время «голова» паводка подходит к Кошкарагаю, что хорошо видно с высоты. По словам Моора, пойму перед населенным пунктом залило водой.