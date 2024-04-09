Уровень воды в Курганской области резко повысился Шумков: вода в Звериноголовском районе Курганской области поднялась на метр

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в Звериноголовском районе Курганской области повысился более чем на метр со вчерашнего дня, 8 апреля, сообщил глава региона Вадим Шумков в Telegram-канале. По его словам, уровень идет с перепадами.

Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области. Продолжаем отселять людей, — написал он.

Ранее глава Курганской области обратился к жителям региона с призывом об эвакуации на фоне ЧС в Оренбургской области. Он подчеркнул, что Курган и соседние населенные пункты может затопить уже через четыре дня.

Курган находится всего в нескольких километрах от границы с Казахстаном, власти которого ввели режим ЧС в 10 регионах из-за наводнений. Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал это природное явление крупнейшим в истории республики за последние 80 лет.

Позднее глава Росгидромета Игорь Шуманов рассказал, что в зоне подтопления на фоне аномальных паводков могут оказаться Курган и несколько сел Курганской области, вода достигнет столицы региона 10–12 апреля. В этом районе на следующей неделе стоит ожидать быстрого подъема уровня воды, особенно близ пределов речных пойм. Прогнозируется, что к 13–15 апреля близ Кургана будут фиксироваться максимальные значения весеннего половодья, и зоне подтопления окажется более 60 населенных пунктов.