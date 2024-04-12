Уровень воды в еще одном населенном пункте за ночь вырос на 140 см Губернатор Шумков: уровень воды в Каминском Курганской области достиг 743 см

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области достиг 743 см, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вадим Шумков. По его данным, за ночь прирост составил 140 см, эвакуация жителей продолжается.

Глава области также сообщил о снижении уровня воды в Звериноголовском и Целинном округах Курганской области и его повышении в Притобольном округе и Кургане. Шумков отметил, что сброс из Каратомарского водохранилища уже составляет 350 м/сек. Поэтому вся надежда, по его словам, осталась на ширину разлива поймы и на то, что почва впитает как можно больше воды. Губернатор также проинформировал о продолжении работы по наращиванию дамбы в Кургане и Белозерском.

Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны. Они же предполагают приход большой воды в Курган в течение нескольких дней, — написал Шумков.

Накануне стало известно, что более 4,5 тысячи жителей Курганской области эвакуированы из-за риска наводнения. Большинство из них — жители Звериноголовского округа.

Прогноз специалистов по ситуации в зоне паводков неблагоприятный, заявил 10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обстановка остается напряженной и требует усилий от власти на всех уровнях. Уровень воды продолжает расти, большая вода приходит в новые регионы — Курганскую и Тюменскую области.