Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку

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Власти Бурятии заявили о необходимости сброса воды через Иркутскую гидроэлектростанцию из-за непрекращающегося роста уровня воды на Байкале. Она уже превысила критическую отметку в 457 метров, причём произошло это ещё неделю назад.

Превышение было зафиксировано на измерительном посту в районе села Турка. Вода прибывает примерно по сантиметру в день. По состоянию на 22 сентября её уровень поднялся до 457,09 метра по тихоокеанской системе высот, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эксперты уже предупредили, что последствия подъёма уровня воды в озере могут негативно отразиться на её качестве. К этому может привести нарушение водообмена в дельте реки Селенга, которая играет ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод. За последние 60 лет экосистема устоялась в нынешних водных границах, поэтому поднимать их выше крайне нежелательно, заявили учёные.

Предполагается, что в реку Ангару может быть сброшено до шести тысяч кубометров воды.

На заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение объявить в муниципалитетах режим повышенной готовности. Руководителям заказников, национальных парков и других особо охраняемых территорий предписано организовать мониторинг обстановки для принятия оперативных решений при её ухудшении.

21 сентября, как писал NEWS.ru, в районе озера Байкал произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,3. Эпицентр располагался в 31 км к северо-западу от города Слюдянка и 83 км к юго-западу от Иркутска.