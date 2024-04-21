Уровень реки Томь в Новокузнецке стал опасным Уровень реки Томь в Новокузнецке вырос за сутки на 80 сантиметров

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Уровень реки Томь в Новокузнецке Кемеровской области за сутки вырос на 80 см и достиг опасного уровня в 630 см, сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале. На реках Кондома и Аба до этого показателя осталось 130 и 160 см соответственно. Причиной Кузнецов назвал большое количество осадков, выпавшее в верховьях рек.

Оперативный штаб на базе ЕДДС переведен на круглосуточный режим работы. Подтоплений жилых домов нет. Обстановка стабильная. Условия жизнедеятельности населения не нарушены, — написал мэр Новокузнецка.

По данным администрации города, в ближайшие дни в регионе ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, местами грозы. Из-за перелива воды закрыта дорога на Абагур Лесной и поселок Елань через Агрофабрику, добавил Кузнецов.

Ранее в пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что в регионе стабилизируется паводковая обстановка. Уровень реки Урал в Оренбурге снизился на 14 см до отметки 988 см. Вода постепенно уходит с подтопленных территорий, освобождая дома и приусадебные участки. В Орске ситуация стабильна. Уровень воды в реке Урал в районе города — 513 см.