https://static.news.ru/photo/250583b6-d2c4-11e9-96c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: 79.mchs.gov.ru

Дожди, которые обрушились на территорию Еврейской автономной области из-за тайфуна «Линлин», привели к росту уровня реки Бира у Биробиджана.

По данным мэрии города, в регионе уже выпала месячная норма осадков.

У Биробиджана рост Биры за восемь часов составил 55 см — до 354 см, при неблагоприятном уровне в 420 см. При том, что до этого уровень был стабильным, — говорится в сообщении .

Также на 36 см поднялся уровень воды на реке Икура — до 236 см, превысив отметку неблагоприятного явления на 6 см.

По словам мэра города Александра Головатого, в настоящее время из-за непогоды подтоплены дороги, 110 жилых домов и 543 приусадебных участка. Сильный ветер повредил линии электропередачи, лишив света жителей посёлков Лукашова и Кирпичики.

Аварийные бригады ДРСК проводили ремонтные работы и в кратчайшие сроки устраняли неполадки. Кроме того, из-за сильного ветра повалены деревья, — сообщил он.

На данный момент специалисты продолжают проводить в Биробиджане дезинфекцию участков, где сошла вода.

Ранее News.ru писал, что уровень воды у Комсомольска-на-Амуре достиг 801 сантиметра, что на 150 сантиметров превышает отметку «опасного явления».