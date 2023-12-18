Уроки в школах и авиарейсы отменили на Камчатке из-за мощного циклона

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

МЧС Камчатского края объявило штормовое предупреждение на юго-востоке полуострова из-за тихоокеанского циклона, который разогнал ветер до 45 метров в секунду. Волны высотой до девяти метров вышли на дороги, «Камчатуправтодор» был вынужден закрыть трассу до поселка Октябрьский. Занятия в школах и авиарейсы отменены.

18 декабря в акватории Охотского моря <...> и акватории Тихого океана <...> ожидается ветер скоростью до 25-30 метров в секунду, порывами — до 45 метров в секунду. В районе 11240 (акватория Охотского моря) и подрайоне 11313 (акватория Тихого океана) прогнозируются ветер, скорость которого может достигать 35-38 метров в секунду, там ожидается ураган. В перечисленных районах прогнозируется ограниченная видимость — 200-500 метров, осадки. Явления сохранятся до конца ночи 18 декабря, — говорится в сообщении МЧС.

Пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского объявила об отмене занятий в школах в первую смену, для начальных классов — в обе смены. Вылеты шести рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке, в том числе и межрегиональных, задержаны по метеоусловиям, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что более 315 тысяч жителей южных регионов России остаются без света из-за непогоды. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, а также о Ростовской области. Энергетики продолжают устранять последствия мощных снегопадов, которые принес циклон «Ваня».