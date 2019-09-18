После первого шока, вызванного публикацией в Instagram фото чиновницы Светланы Опенышевой в ванне не то с реальным шоколадом, не то все-таки с полезной для суставов нафталановой нефтью, в Ульяновской губернии стали постепенно приходить в рабочее состояние. Действительно, поступила советница губернатора опрометчиво, особенно опубликовав провокационную подпись «Шоколада много не бывает». Но, с другой стороны, народ — источник всякой власти — не оскорбила, высшее руководство никак не задела. Просто поддалась на соблазны соцсетей, которые переполнены снимками с самых дорогих курортов.

А тут отдых в азербайджанском санатории Garabag Resort&Spa стоит чуть более семи тысяч рублей в день. Может, и немало по масштабам ульяновских зарплат, но за рамки официальных доходов Опенышевой такие расходы не выходят. А потому и губернская комиссия по этике рекомендовала зарвавшуюся чиновницу не увольнять, но объявить ей выговор. Раз уж дело получило такую публичную огласку. Да и сама дама при должности вовремя сориентировалась и принесла всем, задетым её шуткой извинения: мол, просто хотела показать полезную процедуру и прекрасную страну Азербайджан. Но не соотнесла свои восторги с суровым бытиём.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Губернатор проявил бдительность, как блюститель чиновничьих нравов, комиссия по этике разобралась и без последствий выходку не оставила. Сама чиновница осознала и искренне раскаялась. Всем её коллегам преподнесён предметный урок.

Но тут выяснилось, что не зря власть всегда считалась любящей тишину. И не зря крупные чиновники предпочитают оставаться непубличными фигурами. А тут раз Опенышева волею случая вышла из тени, то и её фигуру стали изучать во всех социальных проекциях. Тем более, что ещё вчера её, может, и в Ульяновске не все знали, а нынче её биография — звезда Интернета. И выяснилось между делом, что тонкой IT-сферой руководит в сущности дилетантка.

Действительно, инженер-технолог по базовому образованию. Затем — выпускница местного филиала Академии госслужбы, получившая диплом психолога. То есть можно и сельское хозяйство поднимать, и образованием руководить. Труднее справляться с поставленной и на местах задачей формирования цифрового правительства. Вот и выясняется, что стоит чиновнику засветиться, как сразу к нему возникает масса вопросов, зачастую и не связанных с его основным проступком.

Власть — есть всегда тайна. А ведь ещё Никколо Макиавелли учил, что об уме правителя судят по тому, каких людей он к себе приближает. Это, так сказать, губернатору Морозову на заметку.